Einen Tag nach dem Rücktritt von Südafrikas Präsident Zuma soll dessen Nachfolger Ramaphosa bereits heute vereidigt werden.

Das teilte der Fraktionschef der Regierungspartei ANC, Mthembuin, in Kapstadt mit. Der oberste Richter des Landes stehe für die Zeremonie am Nachmittag zur Verfügung. Ursprünglich war Ramaphosas Amtsübernahme für morgen geplant.



Zuma hatte gestern seinen Rücktritt erklärt. Der 75-Jährige kam damit einer Amtsenthebung zuvor. Gegen ihn werden massive Korruptionsvorwürfe erhoben. Unter anderem geht es um ein milliardenschweres Rüstungsgeschäft während seiner Zeit als Vizepräsident in den 1990er Jahren.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.