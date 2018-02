In Südafrika sind mehr als 900 Bergarbeiter in einer Goldmine eingeschlossen.

Wie ein Gewerkschaftsvertreter über Twitter mitteilte, sitzen sie dort bereits seit gestern Abend fest - nach einem Stromausfall unter Tage. Bislang seien nur 40 Arbeiter gerettet worden. In dem Bergwerk in der Provinz Freistaat wird Gold in bis zu 2.000 Metern Tiefe abgebaut.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.