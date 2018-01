In der südafrikanischen Metropole Kapstadt wird die Wasserversorgung wegen der andauernden Dürre nochmals reduziert.

Nach Angaben der Stadtverwaltung darf jeder Bürger in den nächsten fünf Monaten statt 87 nur noch 50 Liter Trinkwasser pro Tag verbrauchen. Haushalte, die diese Marke überschreiten, sollen ab Februar deutlich mehr zahlen müssen.



Mit den Maßnahmen will Kapstadt die nach derzeitigem Stand am 21. April drohende "Stunde Null" abwenden, in der das Wasser komplett abgestellt werden müsste. Die rund 4,5 Millionen Einwohner müssten sich ihr Wasser dann unter Aufsicht von Militär und Polizei an 200 Verteilpunkten abholen.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.