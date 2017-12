Im südafrikanischen Kapstadt wird der Wasserverbrauch wegen einer Dürre weiter eingeschränkt.

Ab 1. Januar dürfen Einwohner nur noch rund 40 Liter Trinkwasser pro Tag und Haushalt verwenden - halb so viel wie noch im Dezember. Zum Vergleich: In Deutschland werden pro Person mehr als 120 Liter Wasser pro Tag verbraucht.



Gärten dürfen in Kapstadt bereits seit Monaten nicht mehr gewässert werden. Unternehmen müssen ihren Wasserverbrauch der Stadtverwaltung zufolge je nach Sektor zwischen 45 Prozent und 60 Prozent reduzieren. Bei Verstößen drohen Bußgelder.



In der Region gibt es die schlimmste Dürre seit Jahrhunderten. Es wird befürchtet, dass die Stadt das Wasser Ende April ganz abstellen muss.

