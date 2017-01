Südamerika Peru will das Wasser des Titicacasees wieder kristallklar machen

Der Titicacsee in den Anden ist der größte See Südamerikas. (AFP / Aizar Raldes)

Peru will den Titicacasee säubern.

Das südamerikanische Land plant den Bau von zehn Kläranlagen. Wie Perus Präsident Kuczynski mitteilte, werden sie an den Zuflüssen errichtet. Für das Vorhaben wurden umgerechnet mehr als 400 Millionen Euro einkalkuliert. - Das Wasser des größten Sees in Südamerika weist derzeit eine trübe, grüne Farbe auf. Tausende Fischer verloren wegen Jahrzehnte langer Verunreinungen durch Fabriken und Urbanisierung ihre Lebensgrundlage. Der Titicacasee liegt fast 4.000 Meter hoch in den Anden. Er gehört zu Peru und Bolivien.