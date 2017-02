Südchinesisches Meer China fordert USA zur Zurückhaltung auf

Chinesische Marine-Schiffe im Südchinesischen Meer. (picture-alliance / Imaginechina Icc)

China hat die USA aufgefordert, sich im Südchinesischen Meer militärisch zurückzuhalten.

Die Lage in dem Gebiet sei stabil, erklärte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Peking. Man hoffe, dass sich daran nichts ändere.



Die US-Marine hatte zuletzt nach eigenen Angaben einen Kampfverband zu einem Routineeinsatz in die Region entsandt.



China erhebt Ansprüche auf weite Teile des Südchinesischen Meeres. Die USA sehen das kritisch.