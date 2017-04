Die Philippinen haben offenbar Truppen auf mehrere unbewohnte Inseln im Südchinesischen Meer entsandt.

Präsident Duterte erklärte, die Inseln gehörten den Philippinen, also sollten auch Menschen von dort darauf leben. Seine Regierung erhebe Anspruch auf "neun oder zehn" Inseln und Riffe des Archipels und wolle nun ein deutliches Zeichen setzen. Es scheine, als ob alle nach den Inseln dort griffen. Daher sollten Philippinen auf denen leben, die noch vakant seien, führte Duterte aus. Später erklärte allerdings ein Militärsprecher, es gehe nur darum, bestehende Einrichtungen zu erweitern auf bereits bewohnten Inseln.



Wie ARD-Korrespondent Holger Senzel berichtete, ist Dutertes Vorgehen ein Affront gegen China. Die Regierung in Peking beansprucht fast das gesamte Südchinesische Meer für sich. In dem Gebiet um die Spratly-Inseln ließ China künstliche Inseln aufschütten und baute zivile und militärische Einrichtungen. Senzel betonte, in dem rohstoffreichen Gewässern stünden sich Flottenverbände der USA, Chinas und zahlreicher südostasiatischer Staaten gegenüber. Es sei die weltweit größte Konzentration militärischer Macht. Deshalb sei die Region für Militärexperten ein Pulterfass, das Potenzial für einen Weltkrieg berge.