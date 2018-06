Ein schweres Unwetter hat in vielen Städten und Gemeinden in Süddeutschland schwere Schäden verursacht.

Straßen und Keller wurden überflutet, viele Fahrzeuge und Dächer durch große Hagelkörner beschädigt. In Reutlingen musste der Hauptbahnhof wegen Überflutung gesperrt werden. In Regensburg setzte ein Blitz einen Dachstuhl in Brand. Im Landkreis Esslingen wurde ein Mann von der Polizei aus seinem vollgelaufenen Auto befreit. Betroffen von dem Unwetter waren mehrere Regionen in Baden-Württemberg und Bayern.



Unwetter gab es auch in Frankreich. Nach einem Erdrutsch südwestlich von Paris entgleiste ein Vorortzug. Sieben Menschen wurden leicht verletzt.

