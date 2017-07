Auf der französischen Insel Korsika kämpfen hunderte Feuerwehrleute gegen mehrere Waldbrände.

Nach Korrespondentenberichten wurden bei Biguglia an der Nordküste viele Einwohner vor den Flammen in Sicherheit gebracht. Ein Sägewerk brannte nieder, es sind Löschflugzeuge im Einsatz. Weitere Brände werden auch vom Festland gemeldet, unter anderem aus der Provence. Auch dort mussten Bewohner rund 100 Häuser verlassen.



In Portugal wüten ebenfalls wieder mehrere Feuer, betroffen ist in erster Linie das Landesinnere mit den Bezirken Castelo Branco und Coimbra, wo Eukalyptuswälder in Flammen stehen.