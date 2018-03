Die Geiselnahme in einem Supermarkt in Südfrankreich ist beendet.

Der Täter sei von Einsatzkräften getötet worden, teilte die Polizei mit. Es soll sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann aus Marokko handeln. Er sei der Polizei bekannt und wegen seiner Radikalisierung observiert worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft bekannte sich der Mann zur Terrormiliz IS. Präsident Macron erklärte, es handele sich offenbar um einen Terrorakt.



Der Täter soll am Vormittag zunächst einen Mann in der Stadt Carcassonne erschossen haben. Anschließend nahm er in einem Supermarkt in dem Ort Trèbes Geiseln und schoss um sich. Dabei wurden mindestens zwei Menschen getötet.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.