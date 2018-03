Die Polizei in Südfrankreich hat eine Geiselnahme beendet und den Täter erschossen.

Präsident Macron sagte, alles deute auf einen Terroranschlag hin. Die Islamistenmiliz IS reklamierte die Tat für sich. Nach Angaben von Innenminister Collomb handelt es sich bei dem Täter um einen 26 Jahre alten Mann. Er war der Polizei wegen Drogendelikten und anderen kleineren Straftaten bekannt. Collomb sagte, der Mann habe als radikalisiert gegolten und unter Beobachtung der Polizei gestanden. Er habe vermutlich alleine gehandelt.



Den Angaben zufolge hatte der Täter zunächst in Carcassonne ein Auto gekapert und dabei einen Menschen getötet. Außerdem verletzte er einen Polizisten. Danach fuhr er zu einem Supermarkt in Trèbes. Dort tötete er zwei Menschen, bevor Einsatzkräfte das Geschäft stürmten.

