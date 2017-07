In Südfrankreich kämpfen 500 Feuerwehrleute sowie Löschflugzeuge gegen Waldbrände.

In der Nähe von Bastidonne nördlich von Aix-en-Provence stehen nach Behördenangaben 650 Hektar in Flammen. Eine Autobahn wurde gesperrt, eine Zugverbindung unterbrochen. Die Bewohner von rund 100 Häusern mussten sich in Sicherheit bringen. Weitere Feuer gibt es in den Regionen um Nizza und Marseille.



Auch von der französischen Mittelmeerinsel Korsika werden Brände gemeldet. In der Nähe von Olmeta-di-Tuda brennt die Vegetation auf einer Fläche von 900 Hektar.