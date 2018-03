Nach der tödlichen Geiselnahme in einem Supermarkt in Südfrankreich hat die Polizei drei selbstgebaute Sprengsätze gefunden.

Medienberichten zufolge entdeckten die Beamten am Tatort in Trèbes auch eine Schusswaffe und ein Jagdmesser. In der Wohnung des 25-jährigen Täters fand die Polizei demnach bei einer Durchsuchung Notizen, in denen Bezug auf die Terrormiliz IS genommen wird.



Der in Marokko geborene Attentäter tötete vier Menschen und verletzte mehrere, bevor die Polizei ihn erschoss. Zwei Personen aus dem Umfeld des Mannes wurden in Polizeigewahrsam genommen.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.