Die französische Regierung bewertet die Attacken und die Geiselnahme in der Region Carcassonne als islamistischen Terroranschlag.

Das sagte Staatspräsident Macron nach einer Krisensitzung des Sicherheitskabinetts in Paris. Eine Untersuchung müsse nun klären, wann und wie der Angreifer sich radikalisiert und wo er sich seine Waffe beschafft habe. Das Bekenntnis der Terrormiliz IS zu den Taten werde geprüft, sagte Macron. Seinen Angaben zufolge tötete ein 26 Jahre alter Mann drei Menschen und verletzte 16 weitere. Ein Polizist sei in einem kritischen Zustand. Der Angreifer wurde nach einer stundenlangen Geiselnahme in einem Supermarkt in dem Ort Trèbes von Polizisten erschossen.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.