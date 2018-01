In Südkorea sind bei einem Brand in einem Krankenhaus nach neuesten Angaben 37 Menschen ums Leben gekommen.

Wie die Feuerwehr in der Stadt Miryang mitteilte, gab es mehr als 100 Verletzte. Das Feuer war in der Notaufnahme ausgebrochen. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt. In dem Gebäude gab es nach Angaben der Klinikleitung keine Springkleranlage.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.