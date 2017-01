Südkorea Abgeordnete werfen Park Verstöße gegen Verfassung vor

Das Verfassungsgericht in Südkorea in einer Anhörung zum Amtsenthebungsverfahren gegen die suspendierte Präsidentin Park. (AFP / Pool / Jung Yeon-Je)

Im Amtsenthebungsverfahren gegen die südkoreanische Präsidentin Park haben Abgeordnete schwere Vorwürfe erhoben.

Wie Fernsehsender berichteten, beschuldigten sie Park in einer Anhörung vor dem Verfassungsgericht, ihrer Vertrauten Choi die Einmischung in die Regierungsarbeit erlaubt zu haben. Zudem soll die Präsidentin geheime Dokumente an sie weitergegeben haben. Die Abgeordneten warfen Park weiter vor, Druck auf Unternehmen ausgeübt zu haben, damit diese private Stiftungen Chois förderten.



Das Parlament hatte vor Kurzem für die Absetzung Parks gestimmt. Sie ist seitdem suspendiert. Die endgültige Entscheidung trifft das Verfassungsgericht. Parks Anwälte wiesen die Vorwürfe erneut zurück. Die Präsidentin selbst blieb der zweiten Anhörung fern. Sie war bereits zum ersten Termin nicht erschienen.