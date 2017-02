Südkorea Ban Ki Moon will nicht Präsident werden

Ban Ki Moon (dpa(picture alliance/Andy Rain / Pool)

Der ehemalige UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon will nicht mehr Präsident seines Heimatlandes Südkorea werden.

Nach einem Treffen mit Führern konservativer Parteien erklärte Ban vor Journalisten im Parlamentsgebäude in Seoul, er habe die Absicht aufgegeben, sich für einen politischen Wechsel einzusetzen. Berichten zufolge äußerte sich Ban enttäuscht über die egozentrische Haltung einiger Politiker. Es sei sinnlos, sich ihnen anzuschließen, erklärte er.



Ban hatte nach seiner Rückkehr in Südkorea viel Aufmerksamkeit erhalten. Allerdings gingen seine Beliebtheitswerte in Umfragen im weiter zurück.