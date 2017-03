Südkoreas ehemalige Präsidentin Park Geun Hye ist wegen ihrer Rolle in einem Korruptionsskandal verhaftet worden.

Das teilte ein Justizsprecher in Seoul mit. Das zuständige Gericht habe zuvor Haftbefehl wegen Amtsmissbrauchs, Nötigung, Bestechlichkeit und der Weitergabe vertraulicher Informationen erlassen. Die Präsidentin war vor drei Wochen ihres Amtes enthoben worden.



In dem Skandal steht eine Vertraute Parks im Mittelpunkt, die ihre Beziehungen zur Präsidentin ausgenutzt haben soll, um Millionenspenden von Firmen für Stiftungen einzutreiben und sich persönlich zu bereichern. Außerdem soll sie sich in die Regierungsgeschäfte eingemischt haben.