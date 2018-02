In Südkorea hat es ein Erdbeben der Stärke 4,6 gegeben.

Nach Behördenangaben wurden rund 20 Menschen verletzt. Das Zentrum des Bebens lag in der Küstenstadt Pohang im Südosten des Landes, die rund 170 Kilometer vom Ort der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang entfernt liegt. Dort war von den Erdstößen nichts zu spüren. Die Olympia-Organisatoren versicherten, alle Einrichtungen in Pyeongchang könnten selbst einem starken Erdbeben widerstehen.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.