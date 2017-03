Südkoreas abgesetzte Präsidentin Park hat sich erstmals Fragen der Staatsanwaltschaft zu Korruptionsvorwürfen gestellt.

Bei ihrer Ankunft am Büro der Justizbehörde in Seoul erklärte sie, sie werde zu den Vorwürfen Stellung beziehen. Vor knapp zwei Wochen hatte das südkoreanische Verfassungsgericht Park ihres Amtes enthoben und damit den Weg für ein Verfahren frei gemacht. Im Zentrum der Affäre steht Parks Vertraute Choi, die sich in Regierungsgeschäfte eingemischt und ihre Beziehungen zur Staatschefin dazu genutzt haben soll, ihre Stiftungen zu sponsern und sich persönlich zu bereichern. Sie befindet sich inzwischen in Haft.



Park selbst hat stets bestritten, in kriminelle Machenschaften verwickelt zu sein und reagierte bislang nicht auf gerichtliche Vorladungen. In die Affäre ist auch der Samsung-Konzern verstrickt.