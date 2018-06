Erstmals hat ein Gericht in Südkorea das Töten von Hunden für die Herstellung von Fleischgerichten verboten.

Tierschützer sehen das Urteil des Regionalgerichts in Bucheon als historisch und wegweisend an. Die Tierschutzorganisation Care hofft, dass der Verzehr von Hundefleisch komplett verboten wird.



In der koreanischen Küche gibt es viele Rezepte mit Hundefleisch - allerdings kommen die immer mehr aus der Mode, weil auch in Korea immer mehr Menschen den Hund als Freund und Haustier sehen.

