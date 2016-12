Südkorea Hunderttausende fordern sofortige Amtsenthebung Parks

Die südkoreanische Präsidentin Park Geun-Hye spricht bei einem Kabinettstreffen nach dem Parlamentsbeschluss für ein Amtsenthebungsverfahren gegen sie. (AFP / YONHAP)

In Südkorea haben mehr als eine halbe Million Menschen die sofortige Amtsenthebung und die Festnahme der suspendierten Staatspräsidentin Park gefordert.

Mit brennenden Kerzen zogen die Demonstranten vor den Präsidentenpalast und das Verfassungsgericht in Seoul. Das südkoreanische Parlament hatte vor kurzem mit der notwendigen Zwei-Drittel-Mehrheit für die Absetzung Parks gestimmt. Sie behält aber ihren Titel und bleibt im Präsidentenpalast, bis das Verfassungsgericht über ihre Amtsenthebung entschieden hat.



Park werden Amtsmissbrauch und Verstöße gegen die Verfassung vorgeworfen. Im Mittelpunkt der Affäre steht ihre Vertraute Choi, die ihre Kontakte in innerste Regierungskreise genutzt haben soll, um Firmen zu Spenden an von ihr kontrollierte Stiftungen zu bewegen.