Südkorea Mehrere Samsung-Manager wegen Korruption angeklagt

Samsung-Chef Lee befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft (Archivbild) (picture alliance /dpa /MAXPPP)

In Südkorea sind der Chef und vier weitere Spitzenmanager des Samsung-Konzerns wegen Korruption angeklagt worden.

Die Staatsanwaltschaft in Seoul wirft ihnen vor, Schmiergelder in Höhe von 34 Millionen Euro gezahlt zu haben. Die Zuwendungen sollen Organisationen der früheren Präsidentinberaterin Choi erhalten haben, damit die Regierung einer Fusion zustimmt. Samsung-Chef Lee, der sich seit Mitte Februar in Untersuchungshaft befindet, bestreitet die Vorwürfe. Auch Präsidentin Lee weist einen möglichen Zusammenhang zurück. Gegen sie hat das Parlament im Dezember ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet.