Südkorea Mönch setzt sich bei Protesten gegen Präsidentin Park in Brand

In der südkoreanischen Hauptstad Seoul protestieren erneut (7.1.17) Hundertausende gegen Präsidentin Park. (AFP / JUNG Yeon-Je)

Bei Protesten gegen die südkoreanische Präsidentin Park hat sich ein buddhistischer Mönch selbst angezündet.

Nach Angaben der Polizei in Seoul wurde der Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Das südkoreanische Parlament hatte im Dezember

nach Korruptionsvorwürfen für ein Amtsenthebungsverfahren gegen die Staatspräsidentin gestimmt. Über das weitere Vorgehen muss jetzt das Verfassungsgericht entscheiden. Im Zentrum der Affäre steht Parks langjährige Vertraute Choi, die ihre Beziehungen zu der Staatschefin unter anderem dazu genutzt haben soll, sich persönlich zu bereichern. - In Seoul waren gestern erneut Hunderttausende gegen Park auf die Straße gegangen.