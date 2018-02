Mit einer Zeremonie ist das olympische Dorf im südkoreanischen Pyeongchang eröffnet worden.

Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Bach, würdigte die Unterkünfte für etwa 6.800 Sportler und Betreuer. Pyeongchang ist ab Freitag kommender Woche bis zum 25. Februar Hauptschauplatz der Winterspiele. Neben dem olympischen Dorf in der Bergregion gibt es in Gangneung ein zweites Athleten-Dorf. In der östlichen Küstenstadt werden die Eis-Wettbewerbe ausgetragen.

