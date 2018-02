Der südkoreanische Präsident Moon hat die USA zu Gesprächen mit Nordkorea aufgefordert.

Washington müsse die Schwelle für Gespräche senken und so schnell wie möglich in einen Dialog treten, sagte Moon in Seoul. Das Regime in Pjöngjang müsse im Gegenzug seinen Willen zum Verzicht auf das Atomprogramm zeigen. Moon hatte sich am Rande der Schlussfeier der Olympischen Winterspiele mit einer hochrangigen Delegation aus Nordkorea getroffen. Dabei hatte sich das Land nach seinen Angaben zu Verhandlungen mit den USA bereit erklärt. Washington macht Schritte Nordkoreas zur atomaren Abrüstung zur Vorbedingung für einen Dialog. Erst am Freitag hatte der amerikanische Präsident Trump weitere Sanktionen gegen das Land verhängt.

