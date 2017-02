Südkorea Proteste für und gegen Amtsenthebung von Präsidentin Park

Kritiker der entmachteten südkoreanischen Staatschefin Park demonstrieren in Seoul (AFP / Ed Jones)

In Südkorea sind hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen, Gegner der entmachteten Staatschefin Park ebenso wie ihre Anhänger.

Letztere forderten, das Amtsenthebungsverfahren gegen Park auszusetzen. Am Montag findet im Verfassungsgericht die letzte Vernehmung in dem Fall statt, ein Urteil wird im März erwartet. - Der Präsidentin wird Korruption vorgeworfen. Im Zentrum der Affäre steht ihre Vertraute Choi, die sich in Regierungsgeschäfte eingemischt und ihre Beziehungen zur Staatschefin dazu genutzt haben soll, sich zu bereichern.