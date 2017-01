Südkorea Regierungspartei will sich wegen Korruptionsaffäre umbenennen

Die in eine Korruptionsaffäre verstrickte südkoreanische Präsidentin Park Geun-Hye. (AFP / YONHAP)

In Südkorea will sich die Regierungspartei Saenuri von der Korruptionsaffäre um die suspendierte Staatschefin Park abgrenzen und ihren Namen ändern.

Dieser Schritt soll nach Angaben der Parteiführung so rasch wie möglich erfolgen. Das Parlament in Seoul hatte im vergangenen Dezember ein Amtsenthebungsverfahren gegen Park beschlossen. Im Zentrum der Korruptionsaffäre steht deren langjährige Vertraute Choi, die sich in Regierungsgeschäfte eingemischt und ihre Beziehungen zu der Staatschefin dazu genutzt haben soll, sich persönlich zu bereichern.