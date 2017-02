Südkorea Samsung-Chef wegen Korruptionsvorwürfen verhaftet

Der Erbe des Samsung-Konzerns, Lee Jae Yong (picture alliance /dpa /MAXPPP)

Im Zusammenhang mit dem Korruptionsskandal um Südkoreas Präsidentin Park Geun Hye ist der amtierende Chef der Samsung-Gruppe, Lee Jae Yong, verhaftet worden.

Zuvor hatte ein Gericht in Seoul nach stundenlangen Beratungen einem Antrag auf Haftbefehl stattgegeben. Dem 48-jährigen Lee wird vorgeworfen, umgerechnet 34 Millionen Euro Schmiergeld an Organisationen von Parks Vertrauter Choi Soon Sil gezahlt zu haben. Im Gegenzug soll er politische Unterstützung für die Fusion zweier Konzerntöchter erhalten haben. Gegen die südkoreanische Staatschefin war im Dezember ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet worden. Das Verfassungsgericht muss nun über die Absetzung Parks entscheiden.