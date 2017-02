Südkorea Samsung zieht Konsequenzen aus Korruptionsskandal

Die südkoreanische Präsidentin Park Geun-hye (MAXPPP/picture alliance/dpa)

In Südkorea zieht der Samsung-Konzern erste Konsequenzen aus dem Korruptionsskandal um Staatspräsidentin Park.

Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben die Regeln für Spendenzahlungen verschärft. Zuwendungen an Dritte müssen demnach künftig bereits ab einer Summe von umgerechnet 830.000 Euro genehmigt und öffentlich gemacht werden. Bisher lag die Grenze bei gut 560 Millionen. In der vergangenen Woche war Samsung-Chef Lee verhaftet worden. Laut Staatsanwaltschaft hat er umgerechnet 34 Millionen Euro Schmiergeld gezahlt, um die Zustimmung der Regierung zu einer Fusion innerhalb der Firmen-Gruppe zu bekommen. Das Geld war an eine Organisation gegangen, die von einer Vertrauten von Präsidentin Park geleitet wird.