Der südkoreanische Präsident Hwang rechnet in den kommenden Tagen mit weiteren Provokationen Pjöngjangs.

Angesichts der bevorstehenden Tagung der Obersten Volksversammlung in Nordkorea und des 105. Geburtstages von Staatsgründer Kim Il Sung sei ein neuer Atomtest denkbar, erklärte Hwang in Seoul. Das kommunistische Land hatte zuvor die angekündigte Entsendung eines US-Marine-Kampfverbandes in die Region kritisiert und mit einem Gegenschlag gedroht.