Südkoreas Präsident Moon Jae In unternimmt einen neuen Versuch, zur Entspannung auf der koreanischen Halbinsel beizutragen.

Er schickte eine Delegation nach Nordkorea, darunter seinen Sicherheitsberater. Ziel sei es, den Dialog mit Pjöngjang wieder in Gang zu bringen, erklärte das Präsidialamt in Seoul. Zudem wolle man Gespräche zwischen Nordkorea und der internationalen Gemeinschaft einschließlich der USA vorbereiten.



Am Rande der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang hatte die Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un eine Einladung übermittelt.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.