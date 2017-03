Die Staatsanwaltschaft in Südkorea will gegen die entmachtete Präsidentin Park einen Haftbefehl erwirken.

Das teilte die Behörde in Seoul wenige Tage nach einem Verhör der Ex-Staatschefin mit. Die 65-Jährige war zu Vorwürfen der Korruption und des Amtsmissbrauchs vernommen worden. In der Begründung der Staatsanwaltschaft heißt es, die Angeklagte habe ihre außerordentliche Macht und ihre Stellung als Präsidentin missbraucht, um Bestechungsgelder von Unternehmen anzunehmen oder in die Rechte der unternehmerischen Freiheit einzugreifen.



Park war im Dezember vom Parlament ihres Amtes enthoben worden. Anfang März bestätigte das südkoreanische Verfassungsgericht diesen Schritt. Park stürzte über eine Korruptionsaffäre ihrer Vertrauten Choi, die mittlerweile in Haft sitzt. Sie soll ihre Beziehungen zu Park ausgenutzt haben, um Millionenspenden von Firmen für Stiftungen einzutreiben und sich persönlich zu bereichern.