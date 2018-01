In der südkoreanischen Stadt Miryang sind bei einem Brand in einem Krankenhaus mindestens 31 Menschen ums Leben gekommen.

Das meldet die Nachrichtenagentur Yonhap. Es gebe viele Verletzte. In dem brennenden Gebäude befänden sich noch zahlreiche Patienten. Bergungskräfte versuchten, sie in Sicherheit zu bringen. Das Feuer sei in der Notaufnahme ausgebrochen. Die Ursache ist bislang nicht bekannt.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.