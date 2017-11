US-Präsident Trump und Südkoreas Staatschef Moon haben Nordkorea im Streit über das Atomprogramm zum Einlenken aufgerufen.

Trump sagte auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Seoul, Pjöngjang solle an den Verhandlungstisch zurückkehren, um eine neue Vereinbarung zu erarbeiten. In dem Zusammenhang sprach er von guten Fortschritten. Zugleich betonte Trump, es dürfe nicht zugelassen werden, dass Pjöngjang die Weltbevölkerung gefährde. Die globale Bedrohung erfordere eine globale Antwort. Südkoreas Präsident Moon erklärte, er hoffe, dass Trumps Besuch einen Wendepunkt in der Auseinandersetzung mit Nordkorea bedeuten werde. Der Streit müsse friedlich beigelegt werden.



Zuvor hatte der US-Präsident die amerikanische Militärbasis Camp Humphries südlich von Seoul besucht. Südkorea ist die zweite Station auf Trumps zwölftägiger Asien-Reise. Erste Station war Japan.