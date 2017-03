Fast drei Jahre nach dem Fährunglück in Südkorea mit mehr als 300 Toten ist das Wrack der "Sewol" aus dem Meer gehoben worden.

Der Einsatz hatte gestern Abend begonnen, Monate zuvor waren Stahlseile unter das Schiff gebracht worden, das in rund 40 Metern Tiefe lag. Die "Sewol" war am 16. April 2014 gesunken, vor allem Schüler kamen bei der Katastrophe ums Leben. Untersuchungen ergaben, dass die Fähre überladen war.



Das Unglück und die Pannen bei der Rettung der Überlebenden lösten damals eine Diskussion über die öffentlichen Sicherheitsrichtlinien in Südkorea aus.