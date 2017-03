US-Außenminister Tillerson setzt heute seine Ostasienreise in Südkorea fort.

Schwerpunkt der Gespräche mit der Regierung in Seoul ist die Bedrohung durch Nordkoreas Raketen- und Atomprogramm. Tillerson hatte gestern in der japanischen Hauptstadt Tokio die bisherige Nordkorea-Politik für gescheitert erklärt und an China appelliert, mehr Druck auf seinen Verbündeten in Pjöngjang auszuüben. Zudem bezeichnete Tillerson die Kooperation mit den beiden Bündnispartnern der USA, Japan und Südkorea, als entscheidend. Morgen reist Tillerson nach Peking weiter.