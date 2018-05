Die US-Truppen in Südkorea sollen auch im Falle eines Friedensvertrags mit Nordkorea im Land stationiert bleiben.

Dieses Thema betreffe nur die beiden Länder selbst, sagte ein Sprecher des Präsidialamtes in Seoul. Es habe nichts mit der Unterzeichnung von Friedensverträgen zu tun. Derzeit haben die USA mehr als 28.000 Soldaten in Südkorea stationiert. Nordkorea hatte immer wieder deren Abzug als Bedingung dafür verlangt, dass das Land sein umstrittenes Atomwaffen- und Raketenprogramm aufgibt. In der Erklärung nach dem Gipfeltreffen zwischen Nord- und Südkorea wurde diese Forderung allerdings nicht erwähnt.



Seit Ende des Korea-Krieges von 1950 bis 1953 herrscht zwischen den beiden koreanischen Staaten lediglich ein Waffenstillstand.



Im Dlf hat Kathrin Erdmann die jüngste Annäherung der beiden Länder kommentiert - und an die beteiligten Akteure des Konflikts appelliert: "Jetzt müssen nur noch alle einander vertrauen und sich den ostasiatischen Frühling nicht durch Betonköpfe zerreden lassen."

