In Südkorea soll der Handel mit sogenannten Krypto-Währungen verboten werden.

Justizminister Park Sang Ki sagte in Seoul, die Behörden hätten erhebliche Bedenken, wenn die Blase platzen sollte. Das Ganze erinnere an ein Glücksspiel und sei reine Spekulation. Als Reaktion auf die Äußerungen des Justizministers verloren die Kurse für Bitcoin und andere virtuelle Währungen deutlich an Wert. Mehrere Investoren wandten sich in einer Online-Petition gegen das geplante Gesetz. Die südkoreanische Regierung betonte, die Entscheidung sei noch nicht endgültig gefallen.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.