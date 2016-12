Südkorea Verfassungsgericht verhandelt über Parks Amtsenthebung

Die südkoreanische Präsidentin Park Geun-Hye spricht bei einem Kabinettstreffen nach dem Parlamentsbeschluss für ein Amtsenthebungsverfahren gegen sie. (AFP / YONHAP)

Im Amtsenthebungsverfahren gegen Südkoreas Präsidentin Park hat das Verfassungsgericht in Seoul seine Beratungen begonnen.

Zu Beginn der ersten Verhandlung ließen die Richter Dokumente der Staatsanwaltschaft als Beweis zu. Dagegen hatten Parks Anwälte Einspruch erhoben. Das südkoreanische Parlament hatte vor Kurzem mit der nötigen Zwei-Drittel-Mehrheit für die Absetzung Parks gestimmt. Ihr werden Amtsmissbrauch und Verstöße gegen die Verfassung vorgeworfen.



Nach Berichten südkoreanischer Zeitungen bat die Sonderstaatsanwaltschaft die deutschen Behörden um Mithilfe. Sie will demnach eine Auslieferung der Tochter von Parks Vertrauer Choi Soon Sil erreichen, die sich in Deutschland aufhalten soll. Beide Frauen sollen sich durch die Nähe zur Präsidentin persönlich bereichert haben.