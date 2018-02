In Südkorea ist eine langjährige Vertraute der früheren Staatspräsidentin Park zu 20 Jahren Haft verurteilt worden.

Die 61-jährige Choi Soon Sil war wegen Korruption angeklagt. Medienberichten zufolge befand das Zentralgericht in Seoul sie unter anderem für schuldig, ihre engen Beziehungen zu Park dazu genutzt zu haben, Unternehmen zu nötigen, von ihr kontrollierte Stiftungen zu fördern.



Choi gilt als Schlüsselfigur in dem Skandal, der im März vergangenen Jahres zur Amtsenthebung der Staatschefin geführt hatte. Park selbst steht wegen Korruption, Nötigung, Machtmissbrauchs und anderer Vorwürfe ebenfalls vor Gericht.

