Das Verfassungsgericht in Südkorea hat Präsidentin Park wegen einer Korruptionsaffäre des Amtes enthoben. Gegen die Präsidentin hatten wochenlang immer wieder hunderttausende Südkoreaner demonstriert.

Die Richter in Seoul entschieden, dass die wegen eines Korruptionsskandals suspendierte Staatschefin endgültig abgesetzt werden soll. Nach dem Urteil kann sie nun nicht mehr ins Amt zurückkehren und es muss binnen 60 Tagen neu gewählt werden. Im Zentrum der Affäre steht Parks Vertraute Choi, die sich in Regierungsgeschäfte eingemischt und ihre Beziehungen zur Staatschefin dazu genutzt haben soll, sich zu bereichern. Sie befindet sich inzwischen in Haft.



Das Parlament in Seoul hatte bereits im Dezember für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Park gestimmt. Das Verfassungsgericht musste die Entscheidung des Parlaments allerdings erst noch bestätigen. Gegen die Präsidentin waren in den vergangenen Wochen immer wieder hunderttausende Südkoreaner auf die Straße gegangen.