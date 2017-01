Südosteuropa Ärzte ohne Grenzen kritisiert Zustände in Flüchtlingslagern

Ein Kind in einem Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos (STR / AFP)

Die Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" wirft Europa "zynische Gleichgültigkeit" gegenüber den Flüchtlingen vor.

Auf dem Balkan und in Griechenland seien mehrere tausend Flüchtlinge in Quartieren untergebracht, die in keiner Weise für die eisigen Temperaturen ausgelegt seien. Viele Menschen wohnten in Zelten ohne Heizung oder heißes Wasser. Die betroffenen Länder sowie die Europäische Union müssten die Lage dringend verbessern.



Nach Angaben von "Ärzte ohne Grenzen" sind 7.500 Flüchtlinge in Serbien gestrandet. Knapp die Hälfte von ihnen lebt demnach in Unterkünften, die nicht für den Winter geeignet seien. In der Hauptstadt Belgrad hausten 2.000 Menschen bei minus 20 Grad in verlassenen Gebäuden.