Südosteuropa Helfer sehen Flüchtlinge in Lebensgefahr

Flüchtlinge auf der griechischen Insel Lesbos versuchen ein Feuer zu entzünden, um sich vor der Winterkälte zu schützen. (AFP / STR)

Hilfsorganisationen halten die Lage vieler Flüchtlinge in Griechenland und den Balkanstaaten für lebensbedrohlich.

Nach Angaben der britischen Organisation Help Refugees sind drei Migranten bereits an Unterkühlung gestorben. Der deutsche Caritas-Präsident Neher sprach von einer unerträglichen Situation. Er forderte eine politische Lösung, um den rund 60.000 Flüchtlingen in Südosteuropa zu helfen.



Die Organisation "Ärzte ohne Grenzen" hatte Europa schon Anfang der Woche "zynische Gleichgültigkeit" gegenüber den Migranten vorgeworfen. Viele seien in Zelten ohne Heizung oder heißes Wasser untergebracht.