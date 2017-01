Südosteuropa Lage vieler Flüchtlinge lebensbedrohlich

Flüchtlinge auf der griechischen Insel Lesbos versuchen ein Feuer zu entzünden, um sich vor der Winterkälte zu schützen. (AFP / STR)

Seit dem Wintereinbruch in Südosteuropa sind dort viele Flüchtlinge nach Angaben von Hilfsorganisationen in einer lebensbedrohlichen Lage.

Die britische Organisation Help Refugees erklärte, drei Migranten seien bereits an Unterkühlung gestorben. Der deutsche Caritas-Präsident Neher sprach von einer unerträglichen Situation. Er forderte eine politische Lösung, um die Menschen in Griechenland und in den Balkanstaaten besser zu versorgen. Helfern zufolge leben Flüchtlinge zum Teil in Zelten ohne Heizung oder heißes Wasser.



Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, hat Deutschland der griechischen Regierung mehrfach technische Hilfe bei der Unterbringung der Migranten angeboten - zuletzt im Dezember. Athen sei darauf aber bisher nicht eingegangen.