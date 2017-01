Südpol Riesige Lücke klafft im Eis

Antarktisches Meereis (Alfred-Wegener-Institut / Mario Hoppmann)

Wissenschaftler beobachten einen gewaltigen Riss in der Eisdecke am Südpol.

Die Kluft sei fast 100 Kilometer lang und etwa 100 Meter breit, erklärten Forscher der Universität Colorado. Allein in den vergangenen Wochen habe sich der Riss im Larsen-Schelfeis um 18 Kilometer verlängert. Nun drohe der Abbruch einer Fläche, die mehr als acht Mal so groß sei wie New York City.