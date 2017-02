Südschleswig Dänische Volkspartei stellt Grenzziehung zu Deutschland infrage

Die Dänische Volkspartei würde gerne die Grenzen zu Deutschland verändern. (dpa / picture alliance / Mauricio Gambarini)

Der Vize-Chef der Dänischen Volkspartei, Espersen, hat die dänische Minderheit in Deutschland aufgefordert, die Grenzziehung aus dem Jahr 1920 infrage zu stellen.

Espersen wird mit den Worten zitiert: "Wir hätten gerne ein Dänemark bis zur Eider. Das muss auch die Idee der dänischen Minderheit sein, sonst verstehe ich gar nichts." Der rechtspopulistische Politiker äußerte sich im Sender "dk4". Die Eider verläuft etwa in der Mitte Schleswig-Holsteins. - Die Dänische Volkspartei stellt die zweitstärkste Fraktion im Parlament in Kopenhagen.



Die im Südschleswigschen Wählerverband zusammengeschlossene dänische Minderheit in Deutschland wies die Forderung als populistisch, unrealistisch und unzeitgemäß zurück.