Im Südsudan sind acht entführte Entwicklungshelfer wieder frei.

Die Mitarbeiter seien seit gestern in Sicherheit, teilte die christliche Hilfsorganisation "Samaritan's Purse" aus den USA mit. Es habe keine Forderungen nach Lösegeld gegeben. Einem Medienbericht zufolge wurden die acht Südsudanesen nach Kämpfen zwischen Rebellen und Regierungstruppen befreit. Sie waren am Montag verschleppt worden. - In Südsudan herrscht seit 2013 ein Bürgerkrieg. Mehr als die Hälfte der rund als zehn Millionen Einwohner ist auf Lebensmittelhilfe angewiesen.