Für den Konflikt im Südsudan hat eine neue Runde von Friedensgesprächen begonnen.

Dazu kamen in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba Vertreter von Regierung und Rebellengruppen zusammen. In Berlin appellierte die Bundesregierung an den Friedenswillen der Konfliktparteien. Ziel müsse sein, die nach der ersten Verhandlungsrunde Ende 2017 in Kraft getretene Feuerpause flächendeckend einzuhalten und zu verstetigen. In einem zweiten Schritt müsse Einigkeit in grundlegenden Fragen für Regierung, Staatsaufbau und Sicherheit gefunden werden.



Im Dezember 2013 war die politische Auseinandersetzung zwischen Staatschef Kiir und seinem früheren Stellvertreter Machar in einen offenen Konflikt übergegangen. Mehr als zwei Millionen Südsudanesen flohen vor den bewaffneten Auseinandersetzungen in umliegende Länder.

