In Äthiopien finden heute Gespräche zur Beilegung des Bürgerkriegs im Südsudan statt.

Dabei soll der Präsident des Landes, Kiir, mit seinem Rivalen Machar zusammentreffen. Machar traf inzwischen in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba ein. Der frühere Vizepräsident des Südsudans steht seit seiner Flucht 2016 in Südafrika unter Hausarrest.



In dem seit fünf Jahren andauernden Bürgerkrieg wurden zehntausende Menschen getötet. Die Vereinten Nationen werfen beiden Seiten Gewalt gegen Zivilisten vor.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.